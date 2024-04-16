ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ Кубка России по футболу

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:0 обыграли калининградскую "Балтику" в ответном матче полуфинала Пути РПЛ розыгрыша Кубка России.

На 34-й минуте пенальти реализовал Федор Чалов. На 36-й минуте гол провел Аббосбек Файзуллаев.

В первом матче этих команд в Калининграде победил также ЦСКА – 1:0.

В финале Пути РПЛ ЦСКА сыграет с победителем пары "Зенит" (Санкт-Петербург) – "Спартак" (Москва). Эти команды сыграют ответный матч в Петербурге, первая встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу "Зенита".

ЦСКА – действующий обладатель Кубка России.