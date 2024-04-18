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"Реал" по пенальти обыграл "Манчестер Сити" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты мадридского "Реала" завоевали путевку в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, обыграв по сумме двух встреч английский "Манчестер Сити".

Ответная встреча прошла в Манчестере и завершилась со счетом 1:1. На 12-й минуте Родригао вывел "Реал" вперед, на 76-й Кевин Де Брейне провел ответный гол.

В связи с тем, что вничью завершился и первый матч (3:3), для выявления победителя потребовалось дополнительное время. Однако результат он не изменил, а в серии пенальти успешнее (4:3) оказался "Реал".

В полуфинале "Реал" сыграет с немецкой "Баварией", другую пару 1/2 финала составили немецкая "Боруссия" (Дортмунд) и французский "Пари Сен-Жермен".

Действующим победителем Лиги чемпионов является "Манчестер Сити".

Манчестер Сити Пари Сен-Жермен Реал Бавария футбол Лига чемпионов УЕФА Боруссия
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