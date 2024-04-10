"Реал" и "Манчестер Сити" сыграли в результативную ничью в ЛЧ

Матч "Арсенала" и "Баварии" также завершился вничью

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между испанским "Реалом" и английским "Манчестер Сити" завершился со счетом 3:3.

Игра прошла в Мадриде.

На 2-й минуте "Манчестер Сити" повел в счете благодаря голу Бернарду Силвы.

"Реал" отыгрался на 12-й минуте, что стало следствием автогола игрока "Сити" Рубена Диаша, от которого мяч влетел в ворота. Еще через две минуты "Реал" вышел вперед, здесь также случился рикошет, но гол записан на нанесшего удар игрока хозяев Родриго.

На 66-й минуте счет сравнялся, автором гола стал Фил Фоден, на 71-й "Сити" вновь повел в счете, отличился Йошко Гвардиол.

"Реал" ушел от поражения на 79-й минуте, автором гола стал Федерико Вальверде.

В другом матче игрового вечера английский "Арсенал" дома сыграл вничью с немецкой "Баварией" - 2:2. В составе хозяев голы забили Букайо Сака (12-я минута) и Леандро Троссард (76), в составе "Баварии" - Серж Гнабри (18) и Харри Кейн (32, с пенальти).

Ответные матчи в этих парах пройдут 17 апреля.