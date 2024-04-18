Футболист "Монако" Головин выбыл из-за травмы до конца сезона

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Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России и французского футбольного клуба "Монако" Александр Головин больше не сыграет в нынешнем сезоне, об этом сообщает L'Equipe.

27-летний футболист получил травму на тренировке. Он повредил лодыжку и получил растяжение связок. Срок восстановления составит пять недель.

В нынешнем сезоне Головин провел за "Монако" 25 матчей, в которых забил шесть голов и сделал шесть голевых передач.