Поиск

Футболист "Монако" Головин выбыл из-за травмы до конца сезона

Футболист "Монако" Головин выбыл из-за травмы до конца сезона
Фото: AP/ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России и французского футбольного клуба "Монако" Александр Головин больше не сыграет в нынешнем сезоне, об этом сообщает L'Equipe.

27-летний футболист получил травму на тренировке. Он повредил лодыжку и получил растяжение связок. Срок восстановления составит пять недель.

В нынешнем сезоне Головин провел за "Монако" 25 матчей, в которых забил шесть голов и сделал шесть голевых передач.

Александр Головин футбол Монако
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Непомнящий выиграл в 11-м туре турнира претендентов и снова стал лидером

Непомнящий выиграл в 11-м туре турнира претендентов и снова стал лидером

"Реал" по пенальти обыграл "Манчестер Сити" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

"Бавария" победила "Арсенал" и стала полуфиналистом ЛЧ

"Бавария" победила "Арсенал" и стала полуфиналистом ЛЧ

"Спартак" сыграет с "Динамо" в полуфинале Пути регионов Кубка России

"Зенит" вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, пройдя "Спартак"

Надаль проиграл во втором круге турнира в Барселоне

Надаль проиграл во втором круге турнира в Барселоне

Овечкин провел 853-й гол в НХЛ, "Вашингтон" вышел в плей-офф

Овечкин провел 853-й гол в НХЛ, "Вашингтон" вышел в плей-офф

ПСЖ разгромил "Барселону" и вышел в полуфинал ЛЧ

ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ Кубка России по футболу

Рублев проиграл 87-й ракетке мира во втором круге турнира в Барселоне

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });