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Трансферная стоимость российского футболиста Головина сравнялась с Месси

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Рыночная стоимость полузащитника сборной России и футбольного клуба "Монако" (Франция) Александра Головина вновь достигла 30 млн евро. Такие данные приводятся на сайте Transfermarkt, который специализируется на переходах и трансферной стоимости футболистов.

В результате цена за Головина повторила пиковые показатели осени-зимы 2018 года, когда после успешного выступления на ЧМ-2018 в России она также выросла до 30 млн евро.

Между тем, стоимость Головина сравнялась с рыночной ценой за чемпиона мира-2022 36-летнего аргентинца Лионеля Месси. Его стоимость сейчас развивается по нисходящей. Если в 2018 году по данным Transfermarkt была максимальная стоимость ныне футболиста "Интера Майами", в 180 млн евро, то сейчас составляет те же 30 млн.

ЧМ-2018 футбол Александр Головин Лионель Месси
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