Боксер Субханкулов назвал особым событием предстоящий бой с Череджи в Уфе

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Многократный призер чемпионатов России по боксу Артур Субханкулов заявил, что его поединок против румына Джеймса Череджи за пояс чемпиона Европы по версии IBA в Уфе будет для него иметь высокое значение.

10-раундовый бой представителей категории веса до 60 кг возглавит турнир "Ночь чемпионов IBA" 20 апреля.

"Возглавить турнир в Уфе - это особое событие для меня. Более того, это не просто бой, а поединок за звание чемпиона Европы по версии IBA. Это очень круто и волнительно", - приводит слова Субханкулова пресс-служба Федерации бокса России.

"Я давно готовился к этому поединку. Мне будет противостоять хороший соперник, в профессиональном боксе он опытнее меня. Я хорошо изучил Череджи, это крепкий боксёр. Приложу максимум усилий для того, чтобы при родных трибунах примерить на себе пояс чемпиона Европы по версии IBA. Я прекрасно понимаю, что поединок будет очень непростым. Тем интереснее и для нас, и для любителей бокса. При этом признаюсь, что есть небольшое волнение от того, что давно не проводил поединки. Но все равно оцениваю свою готовность как хорошую", - сказал российский боксер.

Тренировочный лагерь Субханкулов прошел в Австралии.

"Да, я летал на спарринги к Джорджу Камбососу. Он пригласил меня в свой лагерь. Джордж готовится к бою с Василием Ломаченко. В общем, мы провели за месяц 60 раундов спаррингов. Я набрался необходимого опыта. Но по прилете были определенные нюансы с акклиматизацией. Только на седьмой день в Уфе я чувствовал себя на 95%, а до этого моё состояние было не самым лучшим — тяжело далась акклиматизация в обратную сторону. Но я очень рад, что мне удалось побывать в лагере такого чемпиона, поработать с ним. Это неоценимый опыт", - сказал он.

На профессиональном ринге Субханкулов провел шесть поединков, все выиграл (четыре – досрочно). У Череджи 19 побед (семь – досрочно) при четырех поражениях.

Также в рамках шоу 20 апреля чемпион России-2022 и участник чемпионата мира-2023 Павел Сосулин встретится с Улугбеком Собировымиз Таджикистана, Данис Габдрафиков проведет шестираундовый рейтинговый бой в весе до 67 кг с бронзовым призёром чемпионата мира-2019 и двукратным чемпионом Азии Бобо-Усмоном Батуровым из Узбекистана.

Вечер бокса 20 апреля в Уфе будет организован Международной ассоциацией бокса (IBA) вместе с промоутерскими компаниями Dynamo boxing promotions и Iron&Gloves Promotions.