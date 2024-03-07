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Субханкулов и Сосулин выступят на турнире "Ночь чемпионов IBA" в Уфе

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Очередной турнир серии "Ночь чемпионов IBA" пройдет 20 апреля в Уфе, в ледовом Дворце спорта "Салават Юлаев".

Возглавит шоу 10-раундовый поединок за пояс чемпиона Европы в весе до 60 кг между россиянином Артуром Субханкуловым и румыном Джеймсом Череджи.

Уроженец Уфы Артур Субханкулов – многократный призе чемпионатов России. На профессиональном ринге россиянин дебютировал летом 2021 года и за это время успел одержать шесть побед в шести поединках (четыре боя завершились досрочно).

У Черенджи 19 побед в профессионалах (семь – нокаутом) и четыре поражения. В 2020 году Череджи боксировал за пояса WBO Global и IBF International, но уступил австралийцу Лиаму Паро.

В со-главном событии турнира "чемпион России-2022 и участник чемпионата мира-2023 Павел Сосулин (8-0, КО 3) в 8-раундовом поединке в весе до 71 кг встретится с Эммани Каломбо (18-1, КО 17) из ДР Конго.

Вечер бокса будет организован Международной ассоциацией бокса (IBA).

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