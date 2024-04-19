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"Байер" установил рекорд века по продолжительности беспроигрышной серии

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты немецкого "Байера" со счетом 1:1 сыграли с английским "Вест Хэмом" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.

Этот результат позволил "Байеру" выйти в полуфинал с учетом результата первой игры, в которой немецкий клуб взял верх – 2:1.

Между тем, "Байер" продлил до 44 матчей серию без поражений в матчах всех турниров. Это – новый рекорд XXI века среди клубов топ-5 национальных чемпионатов. До этого рекорд принадлежал итальянскому "Ювентусу", который в сезоне-2011/12 не проигрывал в 43 матчах подряд.

При этом рекорд "Байера" едва не сорвался, в ответной игре с "Вест Хэмом" он уступал в счете и отыгрался лишь на 89-й минуте.

УЕФА Ювентус Байер
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