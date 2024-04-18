"Аталанта" с россиянином Миранчуком вышла в полуфинал ЛЕ, пройдя "Ливерпуль"

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты итальянской "Аталанты" завоевали путевку в 1/2 финала Лиги Европы УЕФА.

По сумме двух встреч в четвертьфинале они прошли английский "Ливерпуль". Ответный матч прошел в четверг на поле "Аталанты" и завершился победой "Ливерпуля" со счетом 1:0 (на 7-й минуте пенальти реализовал Мохамед Салах). Результат первого матча – 3:0 в пользу "Аталанты".

В составе итальянской команды с первых минут играл полузащитник сборной России Алексей Миранчук, его заменили на 79-й минуте.