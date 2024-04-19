Гаджимагомедов заявил, что горд быть знаменосцем сборной России на ЧЕ по боксу

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Чемпионат Европы-2024 по боксу стартовал в Белграде в четверг. Сборная России выступит на турнире под флагом и гимном Российской Федерации.

Флаг России на параде спортсменов вынес капитан мужской команды Муслим Гаджимагомедов.

"Это большая честь, большая ответственность и гордость – быть знаменосцем на церемонии открытия", - приводит слова Гаджимагомедова пресс-служба Федерации бокса России.

"Я уже был в Белграде в 2021 году на чемпионате мира, но участия в том турнире не принимал. Помогал тогда партнёрам по сборной, поддерживал их. Завтра тоже приеду поддерживать наших парней, которые начнут борьбу за медали чемпионата Европы, вся наша команда будет на трибунах болеть за них. Наша цель на этих соревнованиях: выиграть как можно больше золотых медалей и занять первое командное место", - отметил он.

Первые бои с участием россиян пройдут 19 апреля, чемпионат будет длиться до 28 апреля.