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Объявлен состав сборной России на чемпионат Европы по боксу

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов огласил ее состав на чемпионат Европы-2024 в Белграде.

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, в состав вошли: Эдмонд Худоян (до 48 кг), Василий Егоров (до 51 кг), Дмитрий Двали (до 54 кг), Эдуард Саввин (до 57 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Габил Мамедов (до 63,5 кг), Тархан Идигов (до 67 кг), Игорь Свиридченков (до 71 кг), Джамбулат Бижамов (до 75 кг), Савелий Садома (до 80 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг), Ярослав Дороничев (свыше 92 кг).

Чемпионат Европы пройдет с 18 по 28 апреля.

Белград бокс Виктор Фархутдинов
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