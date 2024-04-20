СМИ узнали, что ВАДА приняло объяснение пловцов из КНР о допинге на кухне отеля

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Двадцать три пловца из Китая сдали положительные тесты на запрещенный препарат триметазидин за несколько месяцев до токийской Олимпиады 2021 года, сообщает The Guardian со ссылкой на результаты расследования газеты New York Times и немецкого телеканала ARD.

Согласно материалам, спортсмены были допущены к участию в соревнованиях, поскольку ВАДА приняло объяснение китайской стороны о том, что запрещенный препарат попал в организм случайно.

В частности, китайское антидопинговое агентство провело расследование и представило доказательство того, что следы вещества были найдены на кухне отеля в Шицзячжуане: в вытяжке, канализации, а также в емкостях со специями.

Также китайская сторона отметила, что найденные в моче следы триметазидина были минимальны, а значит речь не шла о намеренной попытке улучшить результаты.

Между тем The New York Times отмечает, что непонятно, каким образом препарат, выпускаемый в таблетках, оказался на кухне гостиницы.

ВАДА не оспаривала выводы китайского антидопингового агентства, поскольку сочла невозможным точно выяснить обстоятельства дела, учитывая действовавший на тот момент карантин из-за коронавируса.

The Guardian напоминает, что трое из этих пловцов выиграли золото в Токио. Многие из них, вероятно, будут участвовать в Олимпиаде в Париже.

Комментариев китайского антидопингового агентства и федерации плавания страны изданию получить не удалось.

Именно триметазидин был обнаружен в пробах российской фигуристки Камилы Валиевой. В материалах CAS указывалось, что запрещенный препарат мог попасть в организм спортсменки во время совместного обеда с ее дедушкой, который принимает это лекарство. CAS 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил.