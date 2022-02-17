CAS заявил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой после обеда с ее дедушкой

Фигуристка Камила Валиева Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал полное решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, в котором упоминается, что запрещенный препарат мог попасть в организм спортсменки во время совместного обеда с ее дедушкой.

"Попадание запрещенного вещества в организм спортсменки могло произойти во время бытового взаимодействия с ее дедушкой, который принимает "Триметазидин" после перенесенной операции по замене сердца и обычно носит лекарство с собой. Мать спортсмена засвидетельствовала, что дедушка спортсмена регулярно отвозит ее на первую и вторую ежедневные тренировки, ждет ее в тренировочном центре до окончания тренировки, а затем отвозит ее домой, где остается со спортсменкой во время обеденного перерыва", - говорится в решении суда.

"Во время слушания была просмотрена видеозапись, сделанная дедушкой спортсмена, на которой изображен дедушка спортсмена с упаковкой "Триметазидина МВ" в своей машине", - отмечается там же.

Подчеркивается, что Валиева проходила многократное тестирование на допинг с 24 августа 2019 года по 7 февраля 2022 года, включая сеансы отбора проб 30 октября 2021 года (до положительной допинг-пробы), 13 января 2021 года и 7 февраля 2022 года (после положительной допинг-пробы), и все пробы спортсмена были отрицательными.

Сборная ОКР 7 февраля победила в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, но церемония награждения была отложена без объяснения причин. Затем стало известно, что РУСАДА получило неблагоприятный результат допинг-пробы участвовавшей в турнире российской спортсменки Валиевой и наложило на 15-летнюю фигуристку временное отстранение, которое было оспорено.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества. Выездная панель международного спортивного арбитража CAS рассмотрела дело Валиевой 13 февраля, придав россиянке статус "защищенного лица" из-за ее возраста. 14 февраля судьи приняли решение допустить Валиеву к олимпийским соревнованиям в женском одиночном катании.

Также МОК объявил, что не будет проводить церемонию награждения в командном турнире и также отменит церемонию награждения в женском одиночном турнире, если в тройку призеров попадет Валиева. В четверг по итогам произвольной программы фигуристок Валиева заняла четвертое место. До этого она выиграла короткую программу.