"Металлург" выиграл у "Локомотива" третий матч финальной серии Кубка Гагарина

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" выиграли у ярославского "Локомотива" в третьем матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу "Металлурга".

Гости повели в счете благодаря голу Дмитрия Силантьева на 35-й минуте. "Локомотив" отыгрался в середине третьего периода: на 52-й минуте точный бросок нанес Георгий Иванов. На четвертой минуте овертайма Александр Петунин провел победный для "Металлурга" гол.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Металлурга". Следующая игра пройдет в Ярославле 24 апреля, в случае победы "Металлург" станет обладателем трофея.