ВАДА заявило о тщательном расследовании дела о допинге в пробах китайских пловцов

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что провело профессиональное и тщательное расследование в отношении 23 китайских пловцов, сдавших положительную допинг-пробу за несколько месяцев до токийской Олимпиады 2021 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВАДА.

"На всех этапах рассмотрения этого дела ВАДА действовало с должной осмотрительностью и в соответствии с согласованным процессом и правилами всемирного антидопингового кодекса. ВАДА рассмотрело это дело профессионально и тщательно, как с научной, так и с юридической точки зрения", - сообщили в организации во вторник.

Там подчеркнули, что внешний юрист ВАДА сообщил организации, что она проиграет "любую апелляцию" в cпортивном арбитражном суде, если попробует оспорить решение Китайского антидопингового агентства (CHINADA). "К такой же позиции отдельно пришел международный руководящий орган по плаванию World Aquatics, который независимо изучил доказательства и пришел к такому же выводу", - отметили в ВАДА.

"До сих пор, несмотря на все внимание, поднятое вокруг этой истории, никто не смог предоставить никаких доказательств, которые позволили бы успешно вести судебное преследование по этим делам", - заключили в организации.

Ранее сообщалось, что 23 пловца из Китая сдали положительные тесты на запрещенный препарат триметазидин за несколько месяцев до токийской Олимпиады 2021 года. 20 апреля ВАДА после проведения собственного расследования заявило, что не может опровергнуть решение Китайского антидопингового агентства (СHINADA) о непреднамеренности попадания вещества в организм спортсменов. При этом ученые и следователи ВАДА не имели возможности проводить расследование в Китае из-за ограничений, вызванных COVID-19. В результате к спортсменам не были применены никакие санкции.

Ранее во вторник Антидопинговое агентство США (USADA) призвало пересмотреть деятельность WADA на фоне их согласия с решением CHINADA. "Мы призываем правительства и спортивное движение пересмотреть работу ВАДА, чтобы гарантировать, что сокрытие положительных проб накануне Олимпийских игр больше не повторится, и раз и навсегда отстранить "лису" от охраны "курятника", сделав ВАДА по-настоящему независимым", - заявили в организации. В ней также призвали назначить независимого прокурора для повторного рассмотрения дела о 23 положительных допинг-пробах.