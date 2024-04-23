USADA призвало пересмотреть работу ВАДА в связи с допингом у китайских пловцов

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Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Антидопинговое агентство США (USADA) призвало пересмотреть деятельность Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на фоне сообщений о допущенных к участию в Олимпиаде-2021 китайских пловцов с положительными допинг-тестами.

"Учитывая, что мы находимся в преддверии летних Олимпийских и Паралимпийских игр-2024 в Париже, спортсмены и общественность нуждаются и заслуживают доверия к глобальной антидопинговой системе, которая будет направлена на эти Игры. Непосредственным первым шагом к устранению ущерба, нанесенного этим сокрытием, является назначение правительствами независимого прокурора для рассмотрения всего дела о 23 положительных тестах", - говорится в заявлении USADA на сайте организации.

"Как может глобальный регулирующий орган быть удовлетворен, если он позволяет скрыть 23 положительных теста, и ни один спортсмен или организация не несут ответственности?" - отмечается в тексте обращения.

Ранее сообщалось, что 23 пловца из Китая сдали положительные тесты на запрещенный препарат триметазидин за несколько месяцев до токийской Олимпиады 2021 года. Согласно материалам The Guardian, спортсмены были допущены к участию в соревнованиях, поскольку ВАДА приняло объяснение китайской стороны о том, что запрещенный препарат попал в организм случайно.

"Учитывая это, - заявляет USADA, - мы также призываем правительства в Совете директоров и учредителей ВАДА начать полный анализ того, как получилось, что 23 положительных теста были сокрыты, а ВАДА позволило этому произойти без каких-либо последствий, вопреки своим собственным правилам. Кроме того, мы призываем правительства и спортивное движение пересмотреть работу ВАДА, чтобы гарантировать, что сокрытие положительных проб накануне Олимпийских игр больше не повторится, и раз и навсегда отстранить "лису" от охраны "курятника", сделав ВАДА по-настоящему независимым".

Трое из этих пловцов выиграли золото в Токио. Многие, вероятно, будут участвовать в Олимпиаде в Париже.

Именно триметазидин был обнаружен в пробах российской фигуристки Камилы Валиевой. В материалах CAS указывалось, что запрещенный препарат мог попасть в организм спортсменки во время совместного обеда с ее дедушкой, который принимает это лекарство. CAS 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил.