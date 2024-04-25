Вышедший в финале ЧЕ по боксу россиянин Двали уверен в шансах на золото

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Российский боксер Дмитрий Двали, победивший болгарина Ясеня Радева в полуфинале проходящего в Сербии чемпионата Европы (категория – до 54 кг), высоко оценил свои шансы на золотую медаль.

"Мне тяжело дался бой. Не знаю причин. Но мы продолжаем путь за золотом. Это не самоуверенность, а просто уверенность. По сравнению с первым боем на турнире я сейчас выступил значительно лучше. Но чувствую, что могу боксировать лучше", - сказал Двали журналистам.

Чемпионат Европы проходит в Белграде с 18 по 28 апреля. Россияне выступают под государственной символикой РФ.