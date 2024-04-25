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Боксер из РФ Двали не будет брать пример с соотечественника, сменившего имя и гражданство

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Бронзовый призер чемпионата мира по боксу Дмитрий Двали, победивший выступающего за Сербию Тамира Галанова в категории веса до 54 кг на чемпионате Европы в Сербии, заявил, что не стал бы, в отличие от соперника, менять свое имя.

Галанов родился в Бурятии и стал четырехкратным чемпионом России. С 2021 года является гражданином Сербии, за пять лет до этого сменил имя, став Тамиром вместо Бэлика.

С Тамиром в России встречался три года назад, хороший бой там был, темп хороший, я зарядился. Я тогда только начинал свой путь во взрослом боксе. Я тогда выиграл, а он примерно через месяц уехал в Сербию, больше я его не видел", - сказал Двали журналистам.

Представители СМИ напомнили ему, что Галанов сменил имя из-за черной полосы, и поинтересовались у Двали, какое имя он выбрал бы при таких обстоятельствах.

"Я бы не менял имя. Мне мое имя нравится. Мы – православные люди. То, что с нами, с нами и остается", - сказал он.

23-летний Двали – бронзовый призер чемпионата мира-2023, чемпион России-2022.

Чемпионат Европы проходит в Белграде с 18 по 28 апреля. Российские боксеры выступают под флагом и гимном РФ.

бокс Дмитрий Двали Тамир Галанов
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