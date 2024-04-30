Медведев и Рублев вышли в четвертьфинал турнира Masters в Мадриде

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев завоевали путевки в 1/4 финала турнира категории Masters.

Четвертая ракетка мира Медведев во вторник взял верх над 18-й ракеткой представителем Казахстана Александром Бубликом – 7:6 (7:3), 6:4. Следующим соперником россиянина будет победитель пары Рафаэль Надаль (Испания, 512) – Иржи Лехечка (Чехия, 31).

Занимающий в мировом рейтинге восьмое место Рублев обыграл нидерландца Таллона Грикспура (25) – 6:2, 6:4. В четвертьфинале Рублев сыграет с победителем пары Ян-Леннард Штруфф (Германия, 24) – Карлос Алькарас (Испания, 3).