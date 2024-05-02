"Балтика" сыграет со "Спартаком" в финале Пути регионов Кубка России

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Калининградская "Балтика" в Ростове-на-Дону со счетом 1:0 обыграла местный "Ростов" в полуфинале Пути регионов Кубка России по футболу.

На 4-й минуте гол забил Тигран Аванесян.

В финале Пути регионов "Балтика" сыграет с московским "Спартаком". Победитель этой пары в Суперфинале Кубка России сыграет с лучшей в паре "Зенит" (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва), которые играют в финале Пути РПЛ. Здесь противостояние состоит из двух встреч, после первой, прошедшей в Москве, счет 1:1.