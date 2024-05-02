ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА и петербургского "Зенита" со счетом 1:1 завершили первый матч финала Пути РПЛ розыгрыша Кубка России.

Игра прошла в Москве.

На 53-й минуте ЦСКА повел в счете благодаря голу Антона Заболотного. "Зенит" ушел от поражения на 84-й минуте, отличился Александр Ерохин.

Ответный матч пройдет 15 мая в Санкт-Петербурге. Победитель по сумме двух встреч сыграет в Суперфинале с лучшей командой Пути регионов.