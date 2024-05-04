Илич стал главным тренером ФК "Пари НН"

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Сербский специалист Саша Илич занял пост главного тренера "Пари НН", сообщается на сайте нижегородского футбольного клуба.

Об условиях соглашения с 46-летним тренером не говорится.

В должности главного тренера "Пари НН" Илич сменил недавно уволенного Сергея Юрана.

Последним клубом серба был греческий "Атромитос". Также он работал с сербской командой "Чукарички", болгарским ЦСКА, завоевав с ними соответственно бронзу и серебро национальных чемпионатов.

"Пари НН" сейчас занимает 11-е место в чемпионате России. Ближайший матч команда проведет 5 мая против московского "Спартака" в рамках чемпионата России.