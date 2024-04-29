"Пари НН" отправил Юрана в отставку с поста главного тренера команды

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сергей Юран уволен с поста главного тренера "Пари НН". Об этом заявил генеральный директор нижегородского футбольного клуба Давид Мелик-Гусейнов.

"Решение совета директоров футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" - принять отставку главного тренера команды Сергея Николаевича Юрана. От себя лично хочу поблагодарить Сергея Николаевича за совместную работу и участие в важном этапе становления клуба "Пари НН", - написал Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Исполнять обязанности главного тренера будет Антон Хазов экс-игрок нижегородской "Волги", московского "Динамо" Антон Хазов.

Увольнению Юрана предшествовало крупное поражение "Пари НН" от "Ахмата" со счетом 1:5 в Грозном в воскресенье.

54-летний Юран возглавил "Пари НН" в апреле 2023 года.

Сейчас команда находится на 11-м месте в РПЛ, набрав 28 очков.