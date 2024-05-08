КДК РФС дисквалифицировал Игнашевича условно за слова о "позорном судействе"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU -Главный тренер калининградской "Балтики" Сергей Игнашевич дисквалифицирован на две игры за высказывание о работе судей на матче РПЛ с екатеринбургским "Уралом". Об этом заявил глава Контрольно-дициплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

По словам Григорьянца, поводом для наказания стала реплика Игнашевича "позорное судейство.

"Речь идет о публичном оскорблении людей, которые выполняют свою функцию. Оскорбление в том, что было указано, что действия именно позорные, антиморальные и не соответствуют нормам поведения. Мы наказывали Дмитрия Баринова (футболиста "Локомотива" - ИФ) за подобные высказывания. Выражение "позорное судейство" является оскорблением в отношении официальных лиц матча", - приводит слова Григорьянца "Матч ТВ".

Помимо этого, Игнашевич оштрафован на 200 тысяч рублей.

В матче 27-го тура РПЛ против "Урала" футболисты "Балтики" проиграли со счетом 1:2.