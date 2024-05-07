Дисквалифицированному тренеру Андрею Тихонову смягчили наказание

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрел апелляцию по делу дисквалифицированного главного тренера "Енисея" и смягчил ему наказание. Об этом сообщает пресс-служба красноярского футбольного клуба.

"Решение КДК изменено: теперь дисквалификация будет реальной только на один матч, еще на четыре – условной. Это означает, что уже завтра в матче против ФК "КАМАЗ" мы увидим Андрея Валерьевича на бровке (и пресс-конференции)", - отмечается в сообщении.

Ранее Тихонов в резкой форме раскритиковавшего главного судью матча Первой лиги против клуба "СКА-Хабаровск" Веру Опейкину. После поражения со счетом 0:3 Тихонов возмутился, что судить игру назначили женщину, и указал на ошибочные, по его мнению, решения Опейкиной в матче.

За это КДК РФС изначально дисквалифицировал Тихонова на пять матчей: на три матча – реально, на два – условно.