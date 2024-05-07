Поиск

Дисквалифицированному тренеру Андрею Тихонову смягчили наказание

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрел апелляцию по делу дисквалифицированного главного тренера "Енисея" и смягчил ему наказание. Об этом сообщает пресс-служба красноярского футбольного клуба.

"Решение КДК изменено: теперь дисквалификация будет реальной только на один матч, еще на четыре – условной. Это означает, что уже завтра в матче против ФК "КАМАЗ" мы увидим Андрея Валерьевича на бровке (и пресс-конференции)", - отмечается в сообщении.

Ранее Тихонов в резкой форме раскритиковавшего главного судью матча Первой лиги против клуба "СКА-Хабаровск" Веру Опейкину. После поражения со счетом 0:3 Тихонов возмутился, что судить игру назначили женщину, и указал на ошибочные, по его мнению, решения Опейкиной в матче.

За это КДК РФС изначально дисквалифицировал Тихонова на пять матчей: на три матча – реально, на два – условно.

футбол Андрей Тихонов Первая лига
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кучеров попал в шорт-лист претендентов на приз самому ценному игроку НХЛ

Кучеров попал в шорт-лист претендентов на приз самому ценному игроку НХЛ

"Зенит" упустил победу над "Факелом" в РПЛ на исходе матча

"Зенит" упустил победу над "Факелом" в РПЛ на исходе матча

Японец Наоя Иноуэ защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу

Рублев поднялся на шестое место рейтинга мира после триумфа в Мадриде

Определились все участники второго раунда Кубка Стэнли НХЛ

Андрей Рублев выиграл теннисный турнир Masters в Мадриде

Андрей Рублев выиграл теннисный турнир Masters в Мадриде

"Спартак" сыграл вничью со сменившим главного тренера "Пари НН"

"Динамо" обыграло "Сочи" и возглавило турнирную таблицу РПЛ

"Динамо" обыграло "Сочи" и возглавило турнирную таблицу РПЛ

Сауль Альварес сохранил титул абсолютного чемпиона мира по боксу

"Реал" стал 36-кратным чемпионом Испании по футболу

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });