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Союз биатлонистов России в прошлом сезоне выплатил 52 млн рублей призовых

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Победители и призеры отечественных соревнований по биатлону получили в качестве призовых более 50 млн рублей. Об этом заявил глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

"Примерно 52 миллиона рублей мы выплатили спортсменам. На Кубке содружества их получили 42 спортсмена, на Кубке России — 70 спортсменов. У нас состоялось 81 соревнование, они включали в себя два главных старта сезона: Спартакиаду и чемпионат России. На Спартакиаде атмосфера была приближена к атмосфере чемпионата мира. Результаты показали, что не всем лидерам удалось справиться с психологическим давлением. Турнир Спартакиады по биатлону посетили около 72 тысяч зрителей", - приводит слова Майгурова "Матч ТВ".

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты находятся под санкциями Международного союза биатлонистов (IBU).

Виктор Майгуров биатлон
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