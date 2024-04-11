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Чемпионка мира по биатлону Юрлова-Перхт после сезона завершит карьеру

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт завершает свои выступления в большом спорте. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

"Новость дня. Совсем недавно в Тюмени мы провожали из большого спорта Евгения Гараничева. В Мурманске нас ждут еще одни проводы – на Кубке Содружества завершает карьеру Екатерина Юрлова-Перхт", - говорится в сообщении.

Юрлова-Перхт – чемпионка мира, серебряный призер ЧМ.

биатлон Екатерина Юрлова-Перхт
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