Российский боксер Папин заявил о стремлении стать чемпионом мира

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российский боксер Алексей Папин в преддверии поединка с Айзеком Чилембой из Малави рассказал о своих чемпионских амбициях.

"У меня огромное желание стать чемпионом мира. На кону боя с Чилембой будет стоять пояс WBA Asia (в первом тяжелом весе – ИФ). Впервые на территории России будет разыгран титул после санкций. Думаю, в будущем мы сможем побороться за пояс чемпиона мира", - приводит слова Папина пресс-служба Федерации бокса России.

Бой Папина с Чилембой пройдет 24 мая в подмосковной Балашихе на турнире "Бойцовского клуба РЕН ТВ". 12 июня у россиянина запланирован бой с мексиканцем Германом Гарсией Монтесом на турнире "Вечер бокса" в Ростове-на-Дону.

"Да, у меня планируется два боя за три недели. Изначально мы договорились на 24 мая, а затем поступило предложение на 12 июня. Как я уже сказал промоутерам и организаторам турнира в Ростове-на-Дону, если бой в Балашихе пройдет без травм и рассечений, я с удовольствием выступлю 12 июня. Я люблю боксировать, получаю от этого удовольствие", - сказал Папин.

На счету Папина на профессиональном ринге 16 побед (15 – нокаутом) при одном поражении. Чилемба выиграл 27 поединков (11 – досрочно), в девяти проиграл, три завершились вничью.