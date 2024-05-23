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Определились соперники россиян по первому кругу Roland Garros

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Париже состоялась жеребьевка теннисного турнира Большого шлема Roland Garros, по ее итогам своих соперников узнали и российские спортсмены.

Мужчины

Даниил Медведев (№5 в мировом рейтинге) – Доминик Кепфер (Германия, 67)

Андрей Рублев (6) – Таро Дэниэл (Япония, 81)

Карен Хачанов (18) – Сумит Нагал (Индия, 94)

Роман Сафиуллин (40) – Душан Лайович (Сербия, 59)

Павел Котов (57) – Кэмерон Норри (Великобритания, 33)

Аслан Карацев (82) – Александр Шевченко (Казахстан, 61)

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Женщины

Дарья Касаткина (11) – Магдалена Фреш (Польша, 54)

Екатерина Александрова (18) – Виктория Томова (Болгария, 84)

Людмила Самсонова (19) – Магда Линетт (Польша, 50)

Анастасия Павлюченкова (22) – победительница квалификации

Анна Калинская (25) – Клара Бюрель (Франция, 43)

Вероника Кудерметова (31) – Мария Боузкова (Чехия, 42)

Мирра Андреева (38) – Эмина Бектас (США, 98)

Анастасия Потапова (41) – Камилла Рахимова (105)

Анна Блинкова (45) – Сорана Кырстя (Румыния, 30)

Элина Аванесян (69) – Чжу Линь (Китай, 58)

Мария Тимофеева (106) – Яфань Ван (Китай, 68)

Эрика Андреева (101) – Арина Соболенко (Белоруссия, 2)

Матчи основной сетки турнира будут проходить с 26 мая по 9 июня.

Roland Garros теннис
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