Андрей Рублев выиграл теннисный турнир Masters в Мадриде

Фото: AP/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил канадца Феликса Оже-Альяссима в финале турнира категории Masters в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 7:5, ее продолжительность составила почти три часа.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) россиянин занимает восьмое место, Оже-Альяссим - 35-е.

По пути к финалу Рублев победил в Мадриде аргентинца Факундо Баньиса (№136 в рейтинге мира), испанца Алехандро Давидовича-Фокину (28), нидерландца Таллона Грикспура (25), испанца Карлоса Алькараса (3), американца Тэйлора Фрица (13).

Теперь в активе Рублева 16 титулов за карьеру на турнирах под эгидой ATP, а в этом году он выиграл уже второй турнир. Первый - в Гонконге в январе.

Серия Masters в теннисе – вторая по статусу вслед за турнирами Большого шлема.