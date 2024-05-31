Али Абдулхаликов вышел в полуфинал Гран-при АСА

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Россиянин Али Абдулхаликов единогласным решением судей победил бразильца Дави Рамоса и вышел в полуфинал Гран-при АСА в легком весе.

Поединок возглавил шоу АСА 176 в Уфе.

Россиянин одержал свою 14-ю победу при двух поражениях. На счету экс-бойца UFC Рамоса теперь пять поражений и 12 побед и пять поражений. По ходу карьеры Рамос встречался с такими бойцами, как Ислам Махачев, Арман Царукян и Артем Резников.

В полуфинале Гран-при АСА в легком весе Абдулхаликов встретится с действующим чемпионом организации Абдул-Азизом Абдулвахабовым. Другую полуфинальную пару в легком весе составят россиянин Али Багов и бразилец Хердесон Батиста, их противостояние возглавит турнир АСА 177 в Сочи 28 июня.

В со-главном событии шоу АСА 176 в Уфе 48-летний россиянин Венер Галиев (36-15) единогласным решением судей уступил румыну Аурелу Пиртеа. Сразу после поединка бойцу из Румынии бросил вызов Павел Гордеев.