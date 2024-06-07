Али Багов подерется с Даудом Шайхаевым в полуфинале Гран-при ACA

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Российский боец, полуфиналист Гран-при ACA в легком весе Али Багов получил нового соперника, им стал Дауд Шейхаев. Об этом сообщил первый вице-президент ACA Алексей Яценко.

"28 июня в Сириусе на ACA 177 Багов подерется с Даудом Шайхаевым, который выходит на замену бразильцу Хардесону Батисте, получившему травму руки. Помимо путевки в финал Гран-при дополнительной мотивацией для Багова будет возможность взять реванш за поражение в 2023 году. В марте 2023 года на ACA 154 Али уступил раздельным решением судей Шайхаеву", - приводит слова Яценко пресс-служба АСА.

Али Багов вышел в полуфинал в декабре 2023 года, победив техническим нокаутом в четвертом раунде Артема Резникова. В активе Багова 33 победы и 11 поражений.

Шайхаев идет на победной серии из 9 боев. В активе бойца 17 побед при 4 поражениях.

ACA 177 пройдет в Сириусе 28 июня в ДС "Большой" в Сириусе.