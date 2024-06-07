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Алькарас стал первым финалистом Roland Garros-2024

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Испанец Карлос Алькарас победил итальянца Янника Синнера в матче 1/2 финала проходящего в Париже теннисного турнира Большого шлема Roland Garros.

Встреча растянулась на пять партий и завершилась со счетом 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 в пользу представителя Испании.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Алькарас занимает третье место, Синнер – второе.

В финале Алькарас сыграет с победителем пары Каспер Рууд (Сербия, №7 в рейтинге мира) – Александр Зверев (Германия, 4).

Roland Garros Карлос Алькарас Янник Синнер теннис
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