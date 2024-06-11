Вылетевший из РПЛ "Урал" назначил нового главного тренера

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Евгений Аверьянов стал новым главным тренером "Урала", сообщает пресс-служба футбольного клуба из Екатеринбурга.

В тренерский штаб войдут экс-футболист "Урала" и сборной России Олег Шатов, а также Сергей Томаров, работавший в клубе на разных должностях.

По итогам сезона-2023/24 "Урал" выбыл из Российской премьер-лиги, уступив в стыковых матчах тольяттинскому "Акрону". После первого матча стыков (0:2) "Урал" отправил в отставку Виктора Гончаренко, в ответной игре (2:1) командой в качестве и.о. руководил Аверьянов.