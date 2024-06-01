Тольяттинский клуб "Акрон" вышел в РПЛ

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Урал" на выезде обыграл "Акрон" во втором стыковом матче за право остаться в РПЛ — 2:1. Однако этого результата уральцам не хватило, чтобы остаться в высшей лиге, клуб вылетел в ФНЛ.

Счет на 47-й минуте встречи открыл форвард тольяттинской команды Андрес Понсе. В концовке матча Сильвие Бегич оформил дубль (74-я и 79-я минуты).

"Акрон" одержал победу в первом матче со счетом 2:0 и таким образом впервые вышел в РПЛ.