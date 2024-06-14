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Вратарь "Балтики" Латышонок перешел в "Зенит"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU -Голкипер калининградской "Балтики" Евгений Латышонок стал игроком "Зенита", сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

Контракт будет действовать по схеме "4+1".

25-летний Латышонок с 2019 года играл "Балтики", вместе с ней вышел в РПЛ по итогам сезона-2022/23, однако в следующем сезоне команда вылетела из элитного дивизиона отечественного футбола.

Латышонок был признан лучшим вратарем розыгрыша Кубка России-2023/24, где "Балтика" дошла до Суперфинала и уступила "Зениту".

Балтика Зенит РПЛ футбол Евгений Латышонок
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