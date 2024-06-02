"Зенит" победил "Балтику" и в пятый раз стал обладателем Кубка России
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:1 победили калининградскую "Балтику" в суперфинале Кубка России.
Матч прошел в Москве на стадионе "Лужники".
На 40-й минуте "Балтика" повела в счете благодаря точному удару Алекса Фернандеса. На 84-й минуте Нино сравнял счет, на пятой компенсированной ко второму тайму минуте победный для "Зенита" гол забил Нурали Алип.
"Зенит" стал обладателем трофея в пятый раз в истории, до этого Кубок России покорялся ему в 1999, 2010, 2016, 2020 годы. По числу титулов в Кубке России клуб из Санкт-Петербурга занимает третье место вслед за московскими "Локомотивом" (9 титулов) и ЦСКА (8).
"Балтика" сыграла в финале Кубка России впервые в истории.
Ранее в сезоне-2023/24 "Зенит" выиграл чемпионат России. В Суперкубке России он сыграет с серебряным призером РПЛ "Краснодаром".