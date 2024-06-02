Поиск

"Зенит" победил "Балтику" и в пятый раз стал обладателем Кубка России

"Зенит" победил "Балтику" и в пятый раз стал обладателем Кубка России
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:1 победили калининградскую "Балтику" в суперфинале Кубка России.

Матч прошел в Москве на стадионе "Лужники".

На 40-й минуте "Балтика" повела в счете благодаря точному удару Алекса Фернандеса. На 84-й минуте Нино сравнял счет, на пятой компенсированной ко второму тайму минуте победный для "Зенита" гол забил Нурали Алип.

"Зенит" стал обладателем трофея в пятый раз в истории, до этого Кубок России покорялся ему в 1999, 2010, 2016, 2020 годы. По числу титулов в Кубке России клуб из Санкт-Петербурга занимает третье место вслед за московскими "Локомотивом" (9 титулов) и ЦСКА (8).

"Балтика" сыграла в финале Кубка России впервые в истории.

Ранее в сезоне-2023/24 "Зенит" выиграл чемпионат России. В Суперкубке России он сыграет с серебряным призером РПЛ "Краснодаром".

Зенит футбол Балтика Кубок России по футболу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Моуринью возглавил "Фенербахче"

Моуринью возглавил "Фенербахче"

Ислам Махачев победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC

Ислам Махачев победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC

"Флорида" победила "Нью-Йорк Рейнджерс" и вышла в финал Кубка Стэнли

Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA

"Реал" стал 15-кратным победителем Лиги чемпионов

"Реал" стал 15-кратным победителем Лиги чемпионов

"Пари НН" сохранил прописку в РПЛ после победы над "Арсеналом"

Тольяттинский клуб "Акрон" вышел в РПЛ

Тольяттинский клуб "Акрон" вышел в РПЛ

Во Франции арестовали подозреваемого в подготовке теракта на Олимпиаде

Во Франции арестовали подозреваемого в подготовке теракта на Олимпиаде

Андрей Рублев проиграл в третьем круге Roland Garros

Андрей Рублев проиграл в третьем круге Roland Garros

Первая ракетка России проиграла во втором круге Roland Garros

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });