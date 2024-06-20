Экс-тренер "Спартака" покинул "Венецию" после ее выхода в Серию А

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Паоло Ваноли покинул пост главного тренера "Венеции", сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

51-летний Ваноли возглавил "Венецию" осенью 2022 года, по итогам сезона-2023/24 команда вернулась в Серию А, главный по статусу дивизион итальянского футбола.

До "Венеции" итальянец работал в московском "Спартаке", с которым выиграл Кубок России-2021/22.

По сообщениям СМИ, в скором времени Ваноли возглавит "Торино".