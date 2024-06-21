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Экс-наставник "Спартака" Ваноли возглавил "Торино"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Паоло Ваноли стал новым главным тренером "Торино", сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

51-летний Ваноли подписал с "Торино" двухлетний контракт и к работе приступит 1 июля этого года.

До этого тренер работал в "Венеции", которую за два года вывел в Серию А, главный дивизион итальянского футбола. Накануне он покинул эту команду. Перед "Венецией" Ваноли на протяжении сезона-2021/22 возглавлял московский "Спартак" и привел его к триумфу в Кубке России.

"Торино" в сезоне-2023/24 занял девятое место в Серии А, лишившись шанса выступить в еврокубках.

Спартак Торино футбол Паоло Ваноли Венеция
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