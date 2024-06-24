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Боец Кадиев похвалил Волкова за сдержанность после боя с Павловичем в UFC

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Чемпион Гран-при "Наше дело" Ислам Кадиев поделился впечатлениями от поединка между российскими тяжеловесами Александром Волковым и Сергеем Павловичем, прошедшем на турнире в UFC в Саудовской Аравии.

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"В бою Павловича и Волкова сказалось то, что они ранее спарринговали друг с другом. Оба знали сильные и слабые стороны. В этом случае команда Волкова провела грамотную работу, поставили четкий план, и Александр идеально его выполнил", - сказал Кадиев "Интерфаксу".

Победу в поединке единогласным решением судей одержал Волков. После объявления решения он подошел к Павловичу, чтобы поблагодарить за бой, но тот оттолкнул его.

"Произошедшее в конце было неприятно видеть. Павловича можно понять - эмоции взяли верх, у него абсолютно ничего не получилось в бою. В этом момент Волков - молодец. Он не повелся на провокацию и просто отпустил ситуацию", - отметил Кадиев.

Для 37-летнего Волкова это 38-я победа в смешанных единоборствах, также он проиграл в 10 поединках. 32-летний Павлович потерпел третье поражение при 18 победах.

UFC Александр Волков Сергей Павлович Ислам Кадиев
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