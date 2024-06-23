Волков победил Павловича в поединке российских тяжеловесов в UFC

Российский боец смешанного стиля Александр Волков Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Александр Волков одержал победу над своим соотечественником Сергеем Павловичем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Саудовской Аравии.

Бой представителей тяжелого веса прошел в статусе со-главного на турнире и растянулся на все три раунда. Победу Волкову присудили единогласным решением судей.

После объявления победителя Волков подошел к Павловичу, чтобы, как он признался позже, поблагодарить оппонента за поединок, однако тот оттолкнул его.

Для 37-летнего Волкова это 38-я победа в смешанных единоборствах, также он проиграл в 10 поединках. 32-летний Павлович потерпел третье поражение при 18 победах.