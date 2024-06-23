Поиск

Волков победил Павловича в поединке российских тяжеловесов в UFC

Волков победил Павловича в поединке российских тяжеловесов в UFC
Российский боец смешанного стиля Александр Волков
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Александр Волков одержал победу над своим соотечественником Сергеем Павловичем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Саудовской Аравии.

Бой представителей тяжелого веса прошел в статусе со-главного на турнире и растянулся на все три раунда. Победу Волкову присудили единогласным решением судей.

После объявления победителя Волков подошел к Павловичу, чтобы, как он признался позже, поблагодарить оппонента за поединок, однако тот оттолкнул его.

Для 37-летнего Волкова это 38-я победа в смешанных единоборствах, также он проиграл в 10 поединках. 32-летний Павлович потерпел третье поражение при 18 победах.

UFC Александр Волков Саудовская Аравия Сергей Павлович
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Евро-2024

Сборная Бельгии победила Румынию на чемпионате Европы

Число завоеванных россиянами медалей на Играх БРИКС перевалило за 500

Евро-2024

Сборная Португалии разгромила Турцию и вышла в плей-офф ЧЕ

Сборная Португалии разгромила Турцию и вышла в плей-офф ЧЕ
Евро-2024

Сборные Грузии и Чехии сыграли вничью в матче чемпионата Европы

Сборные Грузии и Чехии сыграли вничью в матче чемпионата Европы

"Эдмонтон" отыгрался с 0-3 по победам в финале Кубка Стэнли с "Флоридой"

Евро-2024

Сборные Нидерландов и Франции сыграли вничью на Евро-2024

Сборные Нидерландов и Франции сыграли вничью на Евро-2024

Россияне заработали 418 медалей за девять дней Игр БРИКС

Евро-2024

Сборная Австрии победила Польшу в матче чемпионата Европы

Сборная Австрии победила Польшу в матче чемпионата Европы
Евро-2024

Сборная Украины одолела Словакию на чемпионате Европы

Россияне заработали 177 золотых медалей со старта Игр БРИКС

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });