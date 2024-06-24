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Кириенко назвала IBA лучшей среди профессиональных федераций бокса

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко позитивно отреагировала на решение IBF снять санкции с россиян, однако выразила мнение, что по качеству на первое место вышла Международная боксерская ассоциация (IBA).

"Это хорошая новость для российских боксеров. Любое снятие санкций с наших спортсменов - это позитив, поскольку дает возможность двигаться вперед. Но сейчас наши боксеры уже могут выбирать, поскольку создана серии профессиональных турниров - "Ночь чемпионов IBA". И условия там лучше, чем в любой иной профессиональной федерации. Так что, пока организации делали некоторые помарки в своих действиях, на первое место вырвалась IBA", - приводит слова Кириенко пресс-служба Федерации бокса России.

О том, что Международная боксерская федерация (IBF) сняла санкции с российского бокса, стало известно в понедельник.

IBA бокс Татьяна Кириенко IBF
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