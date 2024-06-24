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В Германии задержали предполагаемых шантажистов семьи Шумахера

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Власти Германии задержали двух человек за предположительный шантаж семьи прославленного немецкого гонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера, сообщает в понедельник Associated Press.

"Если они будут признаны виновными, им грозит штраф или тюремный срок до пяти лет", - заявил главный прокурор Вольф-Тилман Баумерт.

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По заявлениям прокуратуры города Вупперталь в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, подозреваемые сообщили членам семьи Шумахера, что у них есть информация, которую семья не хотела бы увидеть в публичном доступе. Они потребовали выкуп в размере нескольких миллионов евро и угрожали опубликовать информацию в даркнете, если не получат деньги.

В качестве доказательств того, что у подозреваемых действительно была какая-то информация, они отправили семье Шумахера несколько файлов. Их содержание не указывается.

Следователям удалось отследить мужчин, связавшихся с Шумахерами: ими оказались отец и сын в возрасте 53 и 30 лет из города Вупперталь. Мужчин задержали 19 июня на парковке супермаркета.

Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму 29 декабря 2013 года, катаясь на горных лыжах во французских Альпах. Около полугода он провел в медикаментозной коме. В 2014 году менеджер Шумахера сообщила, что он вышел из комы, после чего был выписан из госпиталя и перевезен в свое швейцарское поместье.

С тех пор семья Шумахера практически не высказывается о его состоянии публично и держит всю информацию, связанную с бывшим гонщиком, в секрете. Только у членов семьи, близких друзей и врачей есть доступ к немцу.

Михаэль Шумахер
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