Уволена редактор, выпустившая интервью ИИ с Михаэлем Шумахером

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Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Издатели немецкого журнала, который опубликовал "интервью" с семикратным чемпионом мира "Формулы-1" Михаэлем Шумахером, сделанного искусственным интеллектом, уволили редактора, которая выпустила материал.

Как отмечает The Guardian, также издательство принесло свои извинения семье гонщика, который в 2013 году упал и получил серьезные травмы, катаясь на лыжах.

Ранее семья спортсмена, который с тех пор не появлялся на публике, заявила, что намерена подать иск против журнала Die Aktuelle.

"Эта статья вводит в заблуждение и является примером дурного вкуса. Она вообще не должна была появиться", - сказали в медиагруппе Funke, которой принадлежит журнал. Там уточнили, что уволена была главный редактор издания Энн Хоффман, которая занимала этот пост с 2009 года.

Последний номер журнала вышел с портретом Шумахера на обложке и заголовком, который обещал первое интервью гонщика. В тексте же указывалось, что цитаты были сгенерированы искусственным интеллектом.

Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму во время падения на лыжах и с тех пор его семья не сообщает о состоянии его здоровья и не раскрывает, как живет семикратный чемпион.