Овечкин вошел в предварительный состав сборной НХЛ на Матч звезд с КХЛ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вошел в предварительный состав сборной Национальной хоккейной лиги на игру против команды Континентальной хоккейной лиги в рамках Матча звезд НХЛ и КХЛ. Об этом сообщается на сайте матча.

Также в составе сборной НХЛ присутствуют, в частности, Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс"), Михаил Сергачев ("Тампа-Бэй"), Евгений Малкин ("Питтсбург"), действующий обладатель Кубка Стэнли Сергей Бобровский ("Флорида"). Команда состоит из россиян, выступающих в НХЛ.

Тренерами этой команды будут Игорь Ларионов, Алексей Жамнов, Сергей Зубов.

Сборную КХЛ, в частности, представят Илья Ковальчук ("Спартак"), Александр Радулов ("Локомотив"), Никита Нестеров (ЦСКА).

Тренеры сборной КХЛ – Андрей Разин и Игорь Никитин.

Матч пройдет 20 июля на "ЦСКА Арене" в Москве.