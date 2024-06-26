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Павел Дацюк объявил о завершении карьеры

Павел Дацюк объявил о завершении карьеры
Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион по хоккею Павел Дацюк заявил, что завершил выступления в профессиональном спорте.

"Мне тяжело это далось. Хотелось еще играть, а я расстался с хоккеем. Не смог себя обмануть, огня в глазах у меня уже не было. Силы, возможно, были, но огонь ушел, как и детское восхищение, - приводит слова 45-летнего Дацюка "Спорт-Экспресс".

По словам спортсмена, он планирует провести прощальным матч, вероятно – в ближайшем будущем.

Накануне он был введен в Зал хоккейной славы НХЛ.

Дацюк – двукратный обладатель Кубка Стэнли НХЛ с "Детройтом", обладатель Кубка Гагарина КХЛ со СКА.

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