Павел Дацюк объявил о завершении карьеры
Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион по хоккею Павел Дацюк заявил, что завершил выступления в профессиональном спорте.
"Мне тяжело это далось. Хотелось еще играть, а я расстался с хоккеем. Не смог себя обмануть, огня в глазах у меня уже не было. Силы, возможно, были, но огонь ушел, как и детское восхищение, - приводит слова 45-летнего Дацюка "Спорт-Экспресс".
По словам спортсмена, он планирует провести прощальным матч, вероятно – в ближайшем будущем.
Накануне он был введен в Зал хоккейной славы НХЛ.
Дацюк – двукратный обладатель Кубка Стэнли НХЛ с "Детройтом", обладатель Кубка Гагарина КХЛ со СКА.