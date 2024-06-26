Трехкратный победитель баскетбольной Евролиги Воронцевич перешел в "Зенит"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Баскетболист Андрей Воронцевич стал игроком "Зенита", сообщается на сайте петербургского клуба.

"Контракт с форвардом заключен на 2 года по схеме 1+1 — до конца сезона-2025/26", - говорится в сообщении.

36-летний Воронцевич – трехкратный победитель Евролиги в составе московского ЦСКА, за который выступал с 2006 по 2020 год. В последнее время баскетболист принадлежал "Нижнему Новгороду", а в прошлом сезоне на правах аренды отыграл в казанском УНИКСе.