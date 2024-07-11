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Шестнадцатилетний россиянин подписал контракт с "Манчестер Юнайтед"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российский футболист Амир Ибрагимов подписал контракт с английским "Манчестер Юнайтед". Об этом сам 16-летний спортсмен сообщил в соцсетях.

"Горжусь носить эту форму и эмблему, быть связанным с историей этого клуба", - написал Ибрагимов.

Ибрагимов родился в Дагестане, в возрасте 11 лет переехал в Англию. Там он занимался в академии "Шеффилда", а позднее перешел в систему "Манчестер Юнайтед", в сезоне-2023/24 был заигран за команду U18 клуба. Также Ибрагимов дебютировал в сборной Англии среди игроков до 15 лет.

Манчестер Юнайтед футбол Амир Ибрагимов
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