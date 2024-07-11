Ван Нистелрой вошел в тренерский штаб МЮ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" нидерландец Руд ван Нистелрой стал помощником главного тренера команды, своего соотечественника Эрика Тен Хага. Об этом сообщается на сайте МЮ.

Также в тренерский штаб вошел Рене Хаке.

48-летний ван Нистелрой выступал в МЮ с 2001 по 2006 год, в составе команды по разу выиграл чемпионат, Кубок, Суперкубок Англии, Кубок Английской лиги. Также он стал обладателем титулов в нидерландском ПСВ и испанском "Реале".

52-летний Рене Хаке работал в нидерландских "Твенте", "Утрехте" и других клубах.