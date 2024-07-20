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"Локомотив" обыграл "Акрон" в первом матче нового сезона РПЛ

"Локомотив" обыграл "Акрон" в первом матче нового сезона РПЛ
Александр Сильянов ("Локомотив") и Кирилл Данилин ("Акрон")
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Новый сезон Российской Премьер-Лиги открыла встреча московского "Локомотива" с "Акроном" (Тольятти), матч завершился со счетом 3:2.

За "Локомотив" на 29-й минуте гол провел Сергей Пиняев, на 34-й минуте его же гол был отменен из-за игры рукой. Уже на 36-й минуте счет сравнял Солтмурад Бакаев. На 38-й минуте в ворота "Акрона" мяч забил Алексей Батраков, на 40-й минуте ответный гол оформил Абу-Саид Эльдарушев.

На 79-й минуте Дмитрий Воробьёв стал автором третьего гола "Локомотива".

"Акрон" - дебютант РПЛ. В элитный дивизион он пробился, победив в стыковых матчах екатеринбургский "Урал".

Локомотив Акрон футбол РПЛ
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